Завод по производству пеллет в Иркутской области получит 61,4 млн рублей от Фонда развития промышленности

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил проект ООО «Биотопливо-Иркутск». С привлечением займа ФРП компания планирует построить завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 3 тысячи тонн в месяц. Вся готовая продукция пойдет на экспорт в Швецию и Данию.

Новое производство имеет экологическое значение – основным сырьем выступают отходы деревообработки.

Топливные гранулы — экологически чистое топливо с низким содержанием золы. Они могут использоваться как топливо в бытовых отопительных системах, а также в промышленных котлах. Низкое выделение СО2 в атмосферу при сжигании гранул делает этот вид топлива приоритетным в странах участницах Киотского и Парижского соглашений по климату.

Гранулы изготавливаются методом прессования древесных отходов под высокой (250-300 °С) температурой. Частички древесины под давлением и температурой склеиваются при помощи природного вещества лингина, которое содержится в самом сырье.

Заем одобрен по совместной программе Проекты развития. Общая стоимость проекта 123,9 млн рублей, из которых 43 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 18,4 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Иркутской области.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

- Проект важен для Иркутской области, он позволяет увеличить переработку древесины и утилизировать отходы лесопиления. В результате реализации проекта объем налоговых поступлений составит порядка 150 млн рублей. К моменту выхода производства на полную мощность общая численность персонала завода достигнет 27 человек», – рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

- Очень радует факт, что «Биотопливо-Иркутск» - это уже вторая компания в Иркутской области по производству пеллет, которая за последний месяц получила одобрение на заем ФРП. Такое производство актуально для нашего региона, где сосредоточены огромные запасы отходов лесоперерабатывающей отрасли. Компания уже имеет производственную линию в Братске, заем ФРП пойдет на строительство второй очереди производства в Иркутске. Считаю нужным подчеркнуть, что оборудование для производства пеллет будет на 100% российским, частично произведенным в Иркутской области», - прокомментировала директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.

Фонд развития промышленности основан в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. ФРП Иркутской области создан в 2016 году.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда.

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.