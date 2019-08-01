В Иркутске на плотине ГЭС в ДТП погибли 2 человка

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, котороре произошло сегодня, 1 августа, в 8.30 утра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около 8 часов 30 минут утра. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Гоставтоиснпекции и следственно-оперативной группы.

Предварительно установлено, что автобус "Дзонг Тонг", двигавшийся из Октябрьского в сторону Свердловского района, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой «Киа Соул». В результате случившегося погибла девушка-водитель легкового автомобиля и пассажирка автобуса. Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим. На месте продолжается работа по ликвидации последствий ДТП.