Новую форму для хоккеистов «Байкал-Энергии» создал болельщик

Руководство хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и генеральный спонсор команды En+ Group объявили результаты конкурса на дизайн-макет новой игровой формы в сезоне 2019/2020 годов. Победителем стал болельщик, психолог и регионовед Артем Булачев, сообщает пресс-служба En+ Group.

После встречи с болельщиками, посвященной развитию ХК «Байкал-Энергия» в июле 2019, года генеральный спонсор команды En+ совместно с руководством клуба объявили конкурс на дизайн-макет игровой формы хоккеистов. В состав конкурсной комиссии вошли представители генерального спонсора, руководство хоккейного клуба, дизайнеры, болельщики, а также представители бизнеса.

На первый отборочный этап поступило более десятка заявок. Из них к участию в финальном этапе были отобраны работы трех авторов. Полученные идеи доработал профессиональный дизайнер с учетом необходимых для пошива формы требований.

По замыслу организаторов конкурса, форма должна продолжить многолетние традиции иркутского хоккея и отразить современные тенденции спортивной одежды. С этой задачей, по мнению конкурсной комиссии, наилучшим образом справился болельщик Артем Булачев, который стал победителем.

Выездная форма ХК "Байкал-Энергия"

Домашняя форма ХК "Байкал-Энергия"

По образованию Артем психолог и регионовед, поэтому в новом стиле команды он отразил, в том числе, географические особенности Иркутска. Графическая концепция включает в себя основные цвета, с которыми ассоциируется сибирский город, расположенный практически вблизи берегов Байкала. По замыслу автора, темно-синий цвет символизирует силу и мудрость озера; белый цвет – сибирскую зиму и белоснежные просторы, а оранжевый - силу энергии Солнца.

Награждение победителя конкурса состоится перед матчем открытия чемпионата России в Иркутске. Будет вручен и специальный приз болельщику Никите Кочину, чья работа также получила высокую оценку конкурсной комиссии.

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) отметил:

– В рамках развития команды «Байкал-Энергия» важнейшими задачами в 2019 году мы видим повышение интереса болельщиков к играм команды, популяризацию хоккея с мячом и вовлеченность иркутян в спортивную жизнь. Мы уже реализуем ряд мероприятий по развитию сервисов для фан-сектора, улучшению условий на трибунах. Изменится и порядок общения хоккеистов и болельщиков, открытость команды для преданных зрителей очень важна. При этом на новый сезон состав "Байкал-Энергии" значительно усилен за счет новых игроков. Обновление формы дополнит концепцию преобразований в клубе, и мы очень благодарны фан-сектору за идею провести конкурс и активное участие в нем. То, что автором идеи для новой формы стал болельщик "Байкал-Энергии" символично, и мы надеемся на активное участие преданных зрителей в жизни клуба и в дальнейшем. Поздравляем победителя и выражаем благодарность всем участникам конкурса.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года и является основным спонсором клуба, компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!», в числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.