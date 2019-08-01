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На берегу реки Ангары в Иркутске построят элитный жилой комплекс при участии Даши Намдакова

1 августа 2019

На набережной реки Ангара в историческом центре Иркутска началось строительство элитного комплекса класса «De Luxe» клубного формата. Об этом на своей странице в Instagram cообщает дизайнер и руководитель дизайн-бюро S-Classic Елена Березина.

<p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p>

Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/

«Название комплекса «Corso Residence», отмечает Елена. Главные входы в резиденции будут располагаться на трех улицах Цесовская Набережная, Марата, Сурикова. Для этого комплекса мы разработали дизайн-проект оформления холлов-парадных, главным украшением которых станут скульптуры признанного гения современности Даши Намдакова».

<p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p>

Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/

Даши Намдаков, известный российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер, заявлен как главный художник проекта.

<p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p>

Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/

 


<p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p> <p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p> <p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p> <p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p> <p>Фото: https://www.instagram.com/p/B0mzJQqIjnw/</p>
/ СИА /
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