На берегу реки Ангары в Иркутске построят элитный жилой комплекс при участии Даши Намдакова

На набережной реки Ангара в историческом центре Иркутска началось строительство элитного комплекса класса «De Luxe» клубного формата. Об этом на своей странице в Instagram cообщает дизайнер и руководитель дизайн-бюро S-Classic Елена Березина.

«Название комплекса «Corso Residence», – отмечает Елена. – Главные входы в резиденции будут располагаться на трех улицах – Цесовская Набережная, Марата, Сурикова. Для этого комплекса мы разработали дизайн-проект оформления холлов-парадных, главным украшением которых станут скульптуры признанного гения современности Даши Намдакова».

Даши Намдаков, известный российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер, заявлен как главный художник проекта.