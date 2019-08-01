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Федеральную трассу Р-255 в Тулуне планируют открыть 2 августа

1 августа 2019

Проведено предварительное обследование подтопленных участков трассы Р-255 в Тулуне. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния дороги и искусственных сооружений разрушений дорожного покрытия не выявила. Над проезжей частью сейчас стоит чуть более одного метра воды, сообщает 1 августа пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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Сейчас федеральные дорожники приступают к расчистке подходов к подтопленным участкам. Когда это будет сделано, и вода сойдёт с проезжей части, Р-255 «Сибирь» в Тулуне откроют для движения автотранспорта. По предварительной информации запуск движения планируется на утро 2 августа. Точное время зависит от интенсивности снижения уровня воды.

Сегодня, 1 августа, на 12:00 местного времени уровень воды в реке Ия составляет 1029 см при критической отметке 700 см


/ СИА /
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