Федеральную трассу Р-255 в Тулуне планируют открыть 2 августа

Проведено предварительное обследование подтопленных участков трассы Р-255 в Тулуне. Проверка транспортно-эксплуатационного состояния дороги и искусственных сооружений разрушений дорожного покрытия не выявила. Над проезжей частью сейчас стоит чуть более одного метра воды, сообщает 1 августа пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Сейчас федеральные дорожники приступают к расчистке подходов к подтопленным участкам. Когда это будет сделано, и вода сойдёт с проезжей части, Р-255 «Сибирь» в Тулуне откроют для движения автотранспорта. По предварительной информации запуск движения планируется на утро 2 августа. Точное время зависит от интенсивности снижения уровня воды.

Сегодня, 1 августа, на 12:00 местного времени уровень воды в реке Ия составляет 1029 см при критической отметке 700 см