Мэр Слюдянского района предупредил об угрозе камнепадов и оползней по туристическим маршрутам

В поселениях Слюдянского района обстановка стабилизировалась, уровень рек падает. Полностью открыто автомобильное движение по федеральной автомобильной трассе «Байкал». В Байкальске продолжаются работы по укреплению берега реки Харлахты. Восстановлен коллектор, его ремонт и замена поврежденного участка продолжится после снижения уровня воды. В отдельных домах продолжается откачка воды из подвальных помещений. Об этом на заседании комиссии по ЧС и ПБ сообщил мэр муниципального образования Слюдянский район Алексей Шульц.

В Слюдянке обстановка стабильная. Население проинформировано, что по туристическому маршруту Слюдянка – пик Черского паводком уничтожены пешеходные мосты. По маршруту Слюдянка – порт Байкал существует угроза камнепадов и оползней. Туристические группы просят воздержаться от походов по этим маршрутам до нормализации обстановки.

Проведено обследование селеопасных мест, русел горных рек в Слюдянском районе, проанализировано состояние опор мостов и карт – мест хранения лигнина на Солзанском полигоне Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

– Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет, – подвел итог глава районного муниципалитета.