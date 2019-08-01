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На дополнительную защиту дамбы в Тулуне потребуется 1,2 млрд рублей

1 августа 2019

В списке «проблемных» сегодня числится 145 социальных объектов. Из них 38 объектов – образовательные учреждения. Ремонтно-восстановительные работы начаты на 21 из них. Об этом на заседании комиссии по ЧС и ПБ Губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

– Перечень соцобъектов направлен в оперативный штаб, теперь вносим изменения по срокам проведения ремонтных работ, – сообщила министр.

По ее словам, продолжается сбор информации после ливневых дождей: есть данные, что пять объектов социальной сферы были подтоплены в Зиме и один в Байкальске. Детских садов и школ среди них нет.

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В Тулуне, попавшем под вторую волну затопления, водозабор Красный яр работает в штатном режиме. Администрация города информирует, что воду для питья необходимо набирать из специализированных водораздаточных машин, расположенных в различных микрорайонах города по прежней схеме, на котельных проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В связи со вторым затоплением территории Тулуна необходимо дополнительное обследование всей дамбы правого и левого берегов реки Ия (после схода воды) для проведения аварийно-восстановительных работ. Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение провести инженерную защиту 11 км защитной дамбы г. Тулуна от затопления водами реки Ия. Расчетный объем финансовых средств, необходимых для восстановления объекта 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /
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