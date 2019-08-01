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На федеральной трассе Р-258 «Байкал» введено ограничение для большегрзуов

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1 августа введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на территории Республики Бурятия.

В связи с просадкой грунта в районе 263 километра трассы «Байкал», возникшего из-за обильного выпадения осадков, накануне сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Байкал» введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 12 тонн по участку автодороги с 257 по 278 километр между населёнными пунктами Мишиха и Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ограничение движения продлится до окончания ремонтно-восстановительных работ.


/ СИА /
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