На федеральной трассе Р-258 «Байкал» введено ограничение для большегрзуов

1 августа введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на территории Республики Бурятия.

В связи с просадкой грунта в районе 263 километра трассы «Байкал», возникшего из-за обильного выпадения осадков, накануне сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Байкал» введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 12 тонн по участку автодороги с 257 по 278 километр между населёнными пунктами Мишиха и Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ограничение движения продлится до окончания ремонтно-восстановительных работ.