Уровень воды в реке Ия снижается, но остается выше критического уровня

По состоянию на 12:00 местного времени (7.00 мск.врем.) 1 августа уровень воды в реке составил 1029 см. Хотя уровень реки снижается в последние сутки, он по-прежнему превышает критическую отметку в 700 см.

Прошлой ночью в посёлке Кимильтей Зиминского района из-за подъёма воды в реке Кимельтейка в пункт временного размещения из зоны подтопления были превентивно эвакуированы 14 жителей, из них 9 детей. Всего в населённом пункте подтоплено около 300 приусадебных участков, сообщает 1 августа пресс-служба МЧС по Иркутской области.

На сегодняшний день в 44 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1786 домов с населением 1854 человека, из них 520 детей, 2522 приусадебных участка, 4 социально-значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог.