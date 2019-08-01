Только 10% граждан, пострадавших от паводка, подали заявление на получение жилищных сертификатов

Только 10% граждан из тех, кто потерял в период наводнения собственное жилье и кому полагаются жилищные сертификаты, написали соответствующие заявления в органы соцзащиты. Об этом на заседании областной КЧС заявил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Он подчеркнул, что, поскольку эта мера соцподдержки носит заявительный характер, люди должны сами активизироваться и как можно скорее прийти в соответствующие инстанции и подать все необходимые документы.

- На данный момент в органы соцзащиты обратились 888 семей Иркутской области, дома которых обследованы специалистами межведомственных комиссий и признаны непригодными для проживания. Это примерно 10% от тех, кто может рассчитывать на сертификаты, - рассказал Владимир Родионов.

Тем временем продолжается выдача пакетов документов для оформления жилищных сертификатов тем гражданам, которые написали соответствующие заявления. Информация о готовности документов публикуется на сайте администрации города Тулуна, также людей оповещают по телефонам. Однако, как рассказывают сотрудники центров, где производится выдача бумаг, нужных для получения сертификатов, пока многие заявители не забирают документы. В основном, по личным причинам.

По данным на утро 1 августа в Иркутской области жилищные сертификаты получили 40 семей. Сегодня выдача документов продолжается, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.