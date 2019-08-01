В Тулуне начали строить жилье для пострадавших от наводнения

В Тулуне приступили к работам, связанным с предстоящим строительством жилья для жителей, пострадавших от наводнения. На сайте городской администрации сообщается, что компания «Востсибстрой» начинает подготовку площадки за д\к «Прометей». В этом микрорайоне планируется построить малоэтажное (2-3 этажа) жилье.

Кроме этого, продолжается работа по обследованию площадки в микрорайоне Березовая роща для индивидуального жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры.

Ранее компания "Востсибстрой" заявляла, что планирует строить жилые дома для пострадавших от наводнения также в Иркутскои районе.