Новости

В Тулуне начали строить жилье для пострадавших от наводнения

1 августа 2019

Читайте также:

Только 10% граждан, пострадавших от паводка, подали заявление на получение жилищных сертификатов
1 августа 2019
Уровень воды в реке Ия снижается, но остается выше критического уровня
1 августа 2019

В Тулуне приступили к работам, связанным с предстоящим строительством жилья для жителей, пострадавших от наводнения. На сайте городской администрации сообщается, что компания «Востсибстрой» начинает подготовку площадки за д\к «Прометей». В этом микрорайоне планируется построить малоэтажное (2-3 этажа) жилье.

Кроме этого, продолжается работа по обследованию площадки в микрорайоне Березовая роща для индивидуального жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры.

Ранее компания "Востсибстрой" заявляла, что  планирует строить жилые дома для пострадавших от наводнения также в Иркутскои районе.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (407)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Только 10% граждан, пострадавших от паводка, подали заявление на получение жилищных сертификатов
Уровень воды в реке Ия снижается, но остается выше критического уровня
Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую областью 1 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании