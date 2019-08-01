ЦБ РФ и ФРС США снизили ставки на 25 б.п. Что ждет рубль?

В среду, 31 июля, торги по рублевым парам закрылись смешанно. Пара доллар/рубль выросла на 0,19%, до 63,62, фунт/рубль – на 0,22%, до 77,34 руб. Пара евро/рубль упала на 0,46, до 70,50 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом на фоне утреннего повышения нефтяных котировок. На данных Минэнерго США нефть сорта Brent повышалась до $65,41 за баррель.

По данным Минэнерго США, за минувшую неделю запасы сырой нефти уменьшились на 8,496 млн баррелей (прогноз был 2,75 млн баррелей), запасы бензина – на 1,791 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей), запасы дистиллятов – на -0,894 млн баррелей (прогноз был 1 млн баррелей).

Реакция покупателей на отчет была слабой, причем данные показали более резкое сокращение в сравнении с опубликованным отчетом Американского института нефти (API). Низкая активность игроков была связана с ожиданием результатов заседания решения ФРС США по процентной ставке.

Рублевые пары торговались в минусе до оглашения решения Федрезерва США. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, 31 июля, принял решение снизить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2–2,25% годовых. Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за сохраните ставок.

Риторика регулятора оказалась сдержанной и не дала повода для роста ожиданий дальнейшего снижения ставок, что вызвало резкое укрепления доллара против основных валют. Американский ЦБ будет следить за статистикой.

В моменте пара доллар/рубль достигала минимума 63,10 руб. Из-за общего укрепления американца на глобальном валютном рынке, рублю пришлось сдать свои позиции. Курс доллара вырос до 63,62 руб. Он закрылся в хорошем плюсе против евро, поскольку после заседания ФРС США участники рынка агрессивно продавали единую валюту. Пара евро/доллар снижалась до 1,1033.

В четверг, 1 августа, на торгах в Азии цена на нефть Brent восстановилась на 0,4%, до $64,50 за баррель. По нефти техническая картина остается благоприятной с целью $65,75. Закрытие недели выше $65 за баррель будет указывать на готовность рынка двигаться к $67,50.

Хоть американский регулятор ослабил рубль (доллар поздно вечером достигал 63,50 руб.), он по-прежнему остался торговаться в боковом тренде, который зародился 15 июля. Уровень 63,40 руб. для пары доллар/рубль выступает точкой баланса. Учитывая, что индекс RGBI закрылся в плюсе, от пары доллар/рубль жду снижения в зону 63,30-63,40 руб.

Итак, и ЦБ РФ и ФРС США снизили ставки на 25 базисных пунктов. Для валют ничего не изменилось. Резкие ценовые колебания по рублевым парам были вызваны из-за падения цен на нефть на фоне укрепления доллара ан форекс. Сейчас эмоции схлынут, участники рынка переключатся на пятничный отчет по рынку труда в США. Если к понедельнику (5 августа) пара доллар/рубль останется ниже 63,65 руб., то стоит ожидать еще одного снижения курса доллара до уровня 62,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»