Работодателей накажут за "зарплатное рабство"

В августе вступит в силу закон, устанавливающий ответственность за «зарплатное рабство». В Трудовом кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях устанавливается ответственность для работодателей за отказ сотруднику в его праве на изменение кредитной организации, в которую должна перечисляться заработная плата.

Напомним, что закон об отмене «зарплатного рабства» был принят еще в 2014 году, но только сейчас Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс, и теперь у работника будет полное право выбрать для получения заработной платы тот банк, который для него предпочтительнее. Раньше право выбора банка было за работодателем, и никто не принимал во внимание интересы и предпочтения работников. Но теперь работодатель обязан удовлетворить заявление сотрудника. В противном случае, согласно закону, ему грозит административная ответственность.

Как показал опрос Райффазенбанка, проблема «зарплатного рабства» реально существует. Только 8% опрошенных пробовали сменить зарплатный банк в бухгалтерии, из них 30% столкнулись с сопротивлением бухгалтера/руководителя. При этом 40% опрошенных не знают о возможностях индивидуального зарплатного обслуживания. На самом деле, стать индивидуальным зарплатным клиентом банка очень просто.

В отмене «зарплатного рабства» заинтересованы не только клиенты, но и сами банки. Зарплатные клиенты – один из ключевых сегментов клиентской базы любого универсального банка. «Это те, кто остается с выбранным банком надолго, а значит, сможет оценить другие сервисы банка, такие как ипотека, инвестиционные продукты или кредитование, – прокомментировали в пресс-службе Райффайзенбанка. – В Райффайзенбанке зарплатные клиенты – это 35% от всех активных розничных клиентов банка. Безусловно банк стремится расширить привлечение клиентов в этом сегменте».