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Александр Бобылев возглавил Райффайзен-Лизинг

1 августа 2019

Генеральным директором компании Райффайзен-Лизинг назначен Александр Бобылёв. Его задачей станет реализация стратегии по увеличению клиентской базы и разработке новых продуктов.

«Александр более 16 лет работал в финансовой отрасли, в том числе в крупных банках и лизинговых компаниях. Его опыт и знания помогут Райффайзенбанку воплотить в жизнь амбициозные планы по созданию первоклассного сервиса для наших клиентов и продолжить успешную интеграцию лизингового бизнеса в банковский. Основными целями Александра станут развитие клиентской базы, усовершенствование внутренних процессов, внедрение новых решений и эффективное управление многофункциональным коллективом, работающим в разных регионах», - прокомментировал назначение Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. 

«Я рад присоединиться к команде Райффайзенбанка, которая сейчас занимается объединением лизинговой части бизнеса с банковской. Для меня это серьезный вызов – мне предстоит наладить внутренние процессы таким образом, чтобы команда работала как часы, поднять уровень сервиса на принципиально новый уровень и запустить те продукты, которые необходимы корпоративным клиентам», - добавил Александр Бобылёв, гендиректор Райффайзен-Лизинг.


/ СИА /
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