Байкальский банк Сбербанка поддержал саммит российской гильдии управляющих и девелоперов

Уже традиционно, в пятый раз, профессионалы рынка недвижимости собираются на площадке Байкальского банка ПАО Сбербанк для обсуждения актуальных тем отрасли и получения новых знаний и опыта.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Каждый год количество гостей – участников саммита растет. В программе мероприятия мастер-класс и сессии по актуальным темам, связанным с развитием инфраструктуры городов, развитием цифровых технологий во всех сферах. Например, в Иркутской области сейчас наблюдается явный тренд – рост числа туристов, посещающих Байкал. И, следовательно, для развития нашего региона и бизнеса в Иркутской области появляются дополнительные возможности».

Тема развития побережья Байкала, новые возможности региона, связанные, в том числе с развитием интернет-технологий, была продолжена в панельных дискуссиях и кейс-стади по комплексному освоению территории.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутского отделения Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В условиях сегодняшней глобальной информационной, технологической перегруженности людям все чаще хочется побыть наедине с природой и в этой потребности общества мы видим большой потенциал, в частности — с точки зрения развития внутреннего туризма. У нас есть и приоритетная задача — сохранить природу. Цель, относительно прироста потока туристов – три миллиона человек в год. Ежегодно в байкальский регион приезжает около двух миллионов человек и, вместе с представителями разных сфер бизнеса, мы хотим достичь позитивных перемен, как в инфраструктуре региона, так и в качестве самого туризма. С помощью совместных проектов можно существенно поднять и средний чек пребывания туриста на Байкале».