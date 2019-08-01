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ФНС расскажет о третьей волне перехода на онлайн-кассы

1 августа 2019

5 августа редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Третья волна перехода на онлайн-кассы: актуальные вопросы». Главный спикер - заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

В программе вебинара:

  1. Особенности выбора кассовой техники и фискального накопителя.
  2. Применение ККТ: базовые правила и новые возможности.
  3. Формирование кассовых чеков: методические указания ФНС России, конкретные примеры.
  4. Выдача кассового чека: особенности в отдельных сферах.
  5. Ответы на актуальные вопросы.

Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru


/ СИА /
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