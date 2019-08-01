ФНС опубликовала открытые данные компаний за 2018 год

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2018 год о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Информация из последних двух наборов также добавлена в сервис «Прозрачный бизнес».

Впервые эти сведения были размещены 1 августа 2018 года. За это время к ним обратилось более 262 тысяч пользователей. Организации активно используют эту информацию в своих справочных и аналитических системах, а также в сервисах. Она помогает им выбирать надежных партнеров для успешной деятельности.