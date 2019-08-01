В Иркутске во второй раз пройдет праздник близнецов и двойняшек

4 августа на танцевальной площадке «Сиднейская опера» в Иркутске пройдет праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности». Организаторы – общественное движение «Наш Иркутск» и сообщество мам «Двойное счастье» при поддержке музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова.

В программе – участие близнецов и двойняшек с мамами в конкурсе «Фэмили лук», розыгрыш благотворительной лотереи, выступление творческих коллективов, народные игры, интерактивные площадки, фотозоны, награждение победителей фотоконкурса «Похожие разности». Начало мероприятия – в 14.00.

В областном центре праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности» проводится во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие более 200 человек.