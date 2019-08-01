Страховщики: Пострадавшие пассажиры и родственники погибшей при ДТП на плотине ГЭС в Иркутске могут претендовать на выплаты

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) информирует, что пострадавшим пассажирам автобуса и родственникам погибшей при ДТП Иркутске положены выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

В базе АИС НССО нет данных о наличии договора страхования в отношении автобуса, который попал в ДТП. Выяснить, в какой страховой компании перевозчик застраховал свою ответственность, потерпевшие могут непосредственно у владельца автобуса. В случае, если договор ОСГОП не был заключен, перевозчик обязан осуществить выплаты в том же объеме, порядке и в те же сроки, в которые это обязана была бы сделать страховая компания.

Напомним, что 1 августа в Иркутске на плотине ГЭС произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Kia Soul. В результате ДТП травмы получили 10 пассажиров автобуса, два человека погибли - пассажирка автобуса и водитель легкового автомобиля.

Документы, необходимые для получения выплаты в случае гибели пассажира: документ, удостоверяющий личность, акт от перевозчика, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении или родство с погибшим.

Пострадавшим пассажирам для получения выплат за причинение здоровью нужно предоставить паспорт, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы – ушибы или ссадины – оцениваются в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право настраховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.