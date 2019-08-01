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Какие авто чаще угоняют

1 августа 2019

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первое полугодие 2019 г. и 2018 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 г. занимают автомобили марок Toyota и Lexus.

Согласно подсчетам, в рэнкинг угонов в первом полугодии 2019 г. вошли три автомобиля марки Toyota, при этом лидером по частоте угонов стала Toyota Land Cruiser Prado (0,78%).

Частота угонов автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование», в первом полугодии 2018 и 2019 гг.

Модель транспортного средства

Частота угонов в первом полугодии 2019 г.

Модель транспортного средства

Частота угонов в первом полугодии 2018 г.

1

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

0,78%

LEXUS LX

2,04%

2

TOYOTA LAND CRUISER

0,67%

TOYOTA CAMRY

0,85%

3

LEXUS LX

0,52%

LEXUS NX

0,44%

4

TOYOTA CAMRY

0,50%

KIA SORENTO

0,42%

5

SKODA OCTAVIA

0,43%

KIA SPORTAGE

0,41%

6

KIA CEED

0,36%

TOYOTA RAV4

0,27%

7

HYUNDAI TUCSON

0,28%

NISSAN X-TRAIL

0,19%

8

KIA RIO

0,27%

TOYOTA LAND CRUISER

0,16%

9

HYUNDAI SOLARIS

0,24%

HYUNDAI SOLARIS

0,15%

10

FORD FOCUS

0,23%

KIA RIO

0,11%
 

На втором месте находится Toyota Land Cruiser (0,67%), которая занимала вторую строчку в рейтинге первого квартала 2019 г. Замыкает топ-3 в первом полугодии 2019 г. автомобиль Lexus LX (0,52%), годом ранее находившийся на первой позиции с показателем в 2,04%.

Четвертое место по итогам шести месяцев 2019 г. за Toyota Camry (0,5%). На пятой позиции Skoda Octavia (0,43%). Далее идут KIA Ceed (0,36%), Hyundai Tucson (0,28%), KIA Rio (0,27%). Замыкают топ-10 Hyundai Solaris (0,24%) и Ford Focus (0,23%).

Годом ранее на втором месте по угоняемости среди автомобилей клиентов компании были автомобили Toyota Camry (0,85%). Также в тройку попал Lexus NX (0,44%). Далее располагались двемодели KIA - Sorento (0,42%) и Sportage (0,41%), Toyota RAV4 (0,27%), Nissan X-Trail (0,19%), Toyota Land Cruiser (0,16%). Замыкали рэнкинг первого полугодия 2018 г. Hyundai Solaris (0,15%) иKIA Rio (0,11%).

«Аварии, кражи отдельных элементов автомобиля и такие хулиганские действия, как царапание или бой стекол, - то, с чем сталкивался хотя бы раз каждый автовладелец. Все это влечет за собой незапланированные траты и потерянное время. В худшем случае автовладелец становится жертвой угона. Неважно, лишаетесь ли вы авто высокого ценового сегмента, которые чаще всего угоняют на заказ, или среднеценового, которое с большой долей вероятности пойдет на запчасти. В обоих случаях вы остаетесь без средства передвижения и с большими финансовыми потерями. Застраховав автомобиль с помощью полиса каско, вы получите надежную защиту, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Страховые программы каско от «АльфаСтрахование» позволяют варьировать набор включенных в них опций. Сократив их перечень и оставив нужные именно вам страховые риски, вы оптимизируете стоимость полиса и получите оптимальные страховые условия. Заявить о страховом случае можно непосредственно с места аварии с помощью мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл».


/ СИА /
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