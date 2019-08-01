Какие авто чаще угоняют

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первое полугодие 2019 г. и 2018 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 г. занимают автомобили марок Toyota и Lexus.

Согласно подсчетам, в рэнкинг угонов в первом полугодии 2019 г. вошли три автомобиля марки Toyota, при этом лидером по частоте угонов стала Toyota Land Cruiser Prado (0,78%).

Частота угонов автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование», в первом полугодии 2018 и 2019 гг.

№ Модель транспортного средства Частота угонов в первом полугодии 2019 г. Модель транспортного средства Частота угонов в первом полугодии 2018 г. 1 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 0,78% LEXUS LX 2,04% 2 TOYOTA LAND CRUISER 0,67% TOYOTA CAMRY 0,85% 3 LEXUS LX 0,52% LEXUS NX 0,44% 4 TOYOTA CAMRY 0,50% KIA SORENTO 0,42% 5 SKODA OCTAVIA 0,43% KIA SPORTAGE 0,41% 6 KIA CEED 0,36% TOYOTA RAV4 0,27% 7 HYUNDAI TUCSON 0,28% NISSAN X-TRAIL 0,19% 8 KIA RIO 0,27% TOYOTA LAND CRUISER 0,16% 9 HYUNDAI SOLARIS 0,24% HYUNDAI SOLARIS 0,15% 10 FORD FOCUS 0,23% KIA RIO 0,11%

На втором месте находится Toyota Land Cruiser (0,67%), которая занимала вторую строчку в рейтинге первого квартала 2019 г. Замыкает топ-3 в первом полугодии 2019 г. автомобиль Lexus LX (0,52%), годом ранее находившийся на первой позиции с показателем в 2,04%.

Четвертое место по итогам шести месяцев 2019 г. за Toyota Camry (0,5%). На пятой позиции Skoda Octavia (0,43%). Далее идут KIA Ceed (0,36%), Hyundai Tucson (0,28%), KIA Rio (0,27%). Замыкают топ-10 Hyundai Solaris (0,24%) и Ford Focus (0,23%).

Годом ранее на втором месте по угоняемости среди автомобилей клиентов компании были автомобили Toyota Camry (0,85%). Также в тройку попал Lexus NX (0,44%). Далее располагались двемодели KIA - Sorento (0,42%) и Sportage (0,41%), Toyota RAV4 (0,27%), Nissan X-Trail (0,19%), Toyota Land Cruiser (0,16%). Замыкали рэнкинг первого полугодия 2018 г. Hyundai Solaris (0,15%) иKIA Rio (0,11%).

«Аварии, кражи отдельных элементов автомобиля и такие хулиганские действия, как царапание или бой стекол, - то, с чем сталкивался хотя бы раз каждый автовладелец. Все это влечет за собой незапланированные траты и потерянное время. В худшем случае автовладелец становится жертвой угона. Неважно, лишаетесь ли вы авто высокого ценового сегмента, которые чаще всего угоняют на заказ, или среднеценового, которое с большой долей вероятности пойдет на запчасти. В обоих случаях вы остаетесь без средства передвижения и с большими финансовыми потерями. Застраховав автомобиль с помощью полиса каско, вы получите надежную защиту, – говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Страховые программы каско от «АльфаСтрахование» позволяют варьировать набор включенных в них опций. Сократив их перечень и оставив нужные именно вам страховые риски, вы оптимизируете стоимость полиса и получите оптимальные страховые условия. Заявить о страховом случае можно непосредственно с места аварии с помощью мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл».