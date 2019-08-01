Владимир Крекотень возглавил «Открытие Брокер»

Первый заместитель генерального директора Владимир Крекотень назначен и.о. генерального директора компании «Открытие Брокер». В новой должности Владимир будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития бизнеса «Открытие Брокер», направленной на выход в топ-3 лидеров рынка инвестиционных услуг, повышение операционной эффективности, развитие клиентского сервиса и цифровых каналов продаж, а также расширение интеграции с банком.

В «Открытие Брокер» Владимир пришёл в октябре 2006 года на позицию специалиста отдела проектов и технологий, в 2009 году возглавил департамент маркетинга и продаж, в 2011 году занял должность заместителя, а в 2018 году — первого заместителя генерального директора.

При непосредственном участии Владимира и сформированной им команды «Открытие Брокер» прошел важнейшие этапы своего развития, позволившие компании выйти в число лидеров российского инвестиционного бизнеса по всем ключевым показателям. За годы существования «Открытие Брокер» получил заслуженное признание среди трейдеров и инвесторов, для которых важны высокий уровень сервиса, продуктовая линейка и комфортные тарифы. С 2011 года количество клиентов-физлиц выросло с 26 тысяч до 202 тысяч, при этом компания традиционно занимает верхние строчки биржевых рейтингов по количеству активных клиентов и объёму клиентских операций, что свидетельствует о высокой эффективности реализуемой стратегии.

В числе ключевых задач, стоящих перед «Открытие Брокер» на ближайшее время, — дальнейшее развитие digital-каналов продаж с фокусировкой на состоятельных клиентах, повышение автоматизации бизнес-процессов, а также продолжение продуктовой интеграции с банком.

«Перед нами стоит амбициозная цель — войти в тройку лидеров российского инвестиционного бизнеса. И я считаю, что наша команда способна в кратчайшие сроки продемонстрировать необходимый результат. “Открытие Брокер” уже сейчас есть чем выделиться среди конкурентов, однако основная масса достижений ещё впереди», — прокомментировал и.о. генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

Валерия Авксентьева, проработавшая в группе «Открытие» с 2005 года, уходит из компании и займётся развитием собственных проектов.