Марафонский заплыв в защиту Байкала стартует 3 августа

Марафонский заплыв «За чистый Байкал» начнется 3 августа. Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты.

- Мы призываем к сбережению ресурсов, к сокращению их потребления. Заплыв через Байкал для меня – еще одна возможность доказать, что главный смысл жизни человека в самосовершенствовании, а не в безудержном потреблении, – считает инициатор и участник заплыва, основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко.

Вместе с ним в заплыве примут участие спортсмен клуба «Слава» Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

Пловцы собираются пересечь Байкал по маршруту: село Выдрино – поселок Листвянка. Заплыв проводится при поддержке Правительства Иркутской области и руководителя Федерации зимнего плавания России Андрея Бугая, сообщает пресс- служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.