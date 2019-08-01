В Иркутской области искусственно вызовут дожди для борьбы с пожарами

Ростех поставит "Авиалесоохране" в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных пиропатронов для вызова дождя при тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера "Вооружение" госкорпорации Сергея Абрамова.
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"В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране" порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок - 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области - погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность", - сказал Абрамов.
Начальник "Авиалесоохраны" Виталий Акбердин подтвердил ТАСС вылет к месту скопления облачности самолета-зондировщика. "Сегодня зондировщик вылетел на север Иркутской области, Краснояского края, появилась перспективная облачность для применения патронов. Работа ведется, результатов пока не знаю, самолет еще в пути", - сказал начальник "Авиалесоохраны".
Акбердин не исключил, что заказ на патроны может быть увеличен, поскольку они применяются успешно.