Новости

В Иркутской области искусственно вызовут дожди для борьбы с пожарами

1 августа 2019

Ростех поставит "Авиалесоохране" в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных пиропатронов для вызова дождя при тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера "Вооружение" госкорпорации Сергея Абрамова.

Читайте также:

Тушению пожаров подыскивают плательщиков. Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов
1 августа 2019
Владимир Путин поручил Минобороны оказать помощь в тушении пожаров в Сибири
1 августа 2019

"В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране" порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок - 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области - погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность", - сказал Абрамов.

Начальник "Авиалесоохраны" Виталий Акбердин подтвердил ТАСС вылет к месту скопления облачности самолета-зондировщика. "Сегодня зондировщик вылетел на север Иркутской области, Краснояского края, появилась перспективная облачность для применения патронов. Работа ведется, результатов пока не знаю, самолет еще в пути", - сказал начальник "Авиалесоохраны".

Акбердин не исключил, что заказ на патроны может быть увеличен, поскольку они применяются успешно.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожары в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (6)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Только 10% граждан, пострадавших от паводка, подали заявление на получение жилищных сертификатов
Уровень воды в реке Ия снижается, но остается выше критического уровня
Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую областью 1 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании