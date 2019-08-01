В Иркутской области искусственно вызовут дожди для борьбы с пожарами

Ростех поставит "Авиалесоохране" в 2019 году порядка 2,6 тыс. специальных пиропатронов для вызова дождя при тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера "Вооружение" госкорпорации Сергея Абрамова.

"В прошлом году Ростех поставил Авиалесоохране" порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок - 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области - погодные условия для этого сформировались, есть необходимая ресурсная облачность", - сказал Абрамов.

Начальник "Авиалесоохраны" Виталий Акбердин подтвердил ТАСС вылет к месту скопления облачности самолета-зондировщика. "Сегодня зондировщик вылетел на север Иркутской области, Краснояского края, появилась перспективная облачность для применения патронов. Работа ведется, результатов пока не знаю, самолет еще в пути", - сказал начальник "Авиалесоохраны".

Акбердин не исключил, что заказ на патроны может быть увеличен, поскольку они применяются успешно.