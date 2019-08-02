Федеральную трассу Р-255 в Тулуне открыли после второй волны паводка

В пятницу, 2 августа, в 5.00 местного времени (00.00 мск. врем.) в Тулуне открыто движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов транспорта. Машины, скопившиеся возле Тулуна, поехали в обе стороны: на Красноярск и на Иркутск. Всего на трассе «Сибирь» в Иркутской области с 30 июля ждали открытия движения около полутора тысяч автомобилистов. Пока организовано реверсивное движение, сообщает 2 августа пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Прежде чем запустить автомобили, федеральные дорожники обследовали четыре километра дороги Р-255, побывавших под водой.

"Дорожное полотно провело под толщей воды трое суток. Обследование технико-эксплуатационного состояния проезжей части, моста через реку Ия и других искусственных сооружений на этом участке федеральной трассы показало, что конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены", – сообщил начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет. Сейчас он находится в Тулуне на месте подтопления, руководит ликвидацией последствий второй волны паводка.

Сейчас в Тулуне находится группировка сил и средств подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. 80 рабочих и 60 единиц техники - самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы - прибыли в Тулун ликвидировать последствия ЧС во время прохождения первого дождевого паводка. Теперь все ресурсы остаются для восстановительных работ после второго наводнения.