Иркутская область заняла 9-е место по числу покупок книг в России

Всего за 1-е полугодие 2019 покупатели приобрели 2,1 млн штук книг., что на 168% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными художественными произведениями первых шести месяцев 2019 года на Wildberries стали «Шантарам (Г. Робертс), «В метре друг от друга» (Р. Липпинкотт), «Зулейха открывает глаза» (Г. Яхина). Такие данные предоставила компания Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер – представляет итоги направления «Книги» в 1-м полугодии 2019 г.

В число наиболее популярных нехудожественных изданиий вошли «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (М. Лабковский), «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» (М. Мэнсон), «Радикальное Прощение» (И. Дерий).

Хитами продаж в сегменте бизнес-произведений стали «Сам себе финансист: Как тратить с умом и копить правильно» (А. Тарасова), «Атлант расправил плечи. В 3 книгах» (А. Рэнд), «Семь навыков высокоэффективных людей» (С. Кови).

При этом Иркутская область вошла в топ-10 наиболее активных регионов по числу покупок книг в России. Покупки книг в интернет-магазинах становятся все более заметным трендом не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах России. Аналитики интернет-магазина, изучив все заказы россия, пришли к выводу, что в ряде регионов доля книг в заказах уже выше, чем в других. В ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться, а доля региональных продаж литературы продолжит активно расти, прогнозирует Аналитическая служба Wildberries.

ТОП-10 регионов по числу покупок книг*:

Москва и Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Свердловская обл. Ростовская обл. Нижегородская обл. Красноярский край ХМАО Иркутская обл. Новосибирская обл.

* По данным продаж Wildberries в 1 полугодии 2019 г., в штуках