Стала известна программа Байкальского международного форума партнеров

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2019 году БМФП приурочен к 45-летию Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» – авторитетного независимого регионального сообщества предпринимателей, объединяющего более 500 предприятий и организаций региона.
|
14 августа
|09.00-18.00
|
Секция: Фонд социального страхования: электронные сервисы, инновационные технологии и новые подходы во взаимодействии со страхователями.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Чкалова, 15, отель «Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр», Большой конференц-зал
|
15 августа
|09.00-11.00
|
Регистрация участников форума на пленарное заседание и секции
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, Байкал Бизнес Центр, в холле у Конференц-зала Grand Hall, 2 этаж
|10.00-10.40
|
Открытие выставки. Обход выставки руководителями Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, ТПП РФ, организаторами и руководителями делегаций
Приветственные слова:
А. И. Соболь, Президент ТПП ВС
С.Г. Левченко, Губернатор Иркутской области
С.М. Сокол, Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
М.А. Фатеев, Вице-президент ТПП РФ
Э. Оюунтэгш, Исполнительный директор Делового Совета по сотрудничеству Монголии с Россией
Лю Куйжень, Президент Хэйлунцзянской ассоциации экономических исследований и выставок (КНР)
Церемония перерезания ленточки.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1.
|11.00-12.50
|
Пленарное заседание форума «Поддержка МСП. Экспортный потенциал и возможности Иркутской области».
Модератор: Оксана Галькевич, ведущая программы «Отражение» телеканал ОТР
Спикеры (список уточняется):
С.Г. Левченко, Губернатор Иркутской области
С.М. Сокол, Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
М.А. Фатеев, Вице-президент ТПП РФ
А.И. Соболь, Президент ТПП ВС
Ша Вэй，Главный распорядитель глобального конкурса венчурных инвестиций АЛИБАБА «CREATE»
Э. Оюунтэгш, Исполнительный директор Делового Совета по сотрудничеству Монголии с Россией
Хань Яли, Президент Ассоциации малого и среднего предпринимательства г. Харбин (КНР)
Чэнь Цзинюе, Вице-президент Китайско-Европейской Ассоциации технико-экономического сотрудничества
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области
Докладчик: М.Н. Петрова, и.о. министра экономического развития Иркутской области
Презентация «Инвестиционные проекты АО «Фармасинтез» по строительству фармацевтических заводов в Иркутской области»
Докладчик: Орачевский Евгений Александрович, АО «Фармасинтез»
Презентация проекта «Производство тест-полосок и глюкометров для измерения уровня сахара в крови. Экспортный потенциал. ООО «МедТехСервис»»
Докладчик: К.А. Воробей, директор по развитию ООО «МедТехСервис»
Завод по производству пеллет (топливных гранул) в г. Усть-Илимск»
Обмен мнениями.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, Байкал Бизнес Центр, Конференц-зал Grand Hall, 2 этаж
|13.00-14.00
|Перерыв
|14.00-17.30
|
Секция: «Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: региональные практики, ключевые цели, ожидаемые результаты»
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, Байкал Бизнес Центр, Конференц-зал Grand Hall, 2 этаж
|14.00-15.45
|
Секция: Развитие несырьевого экспорта. Удачные практики предприятий региона. Продвижение продукции сельхозпроизводителей на внешние рынки через иностранные торговые сети.
Модератор: А.В. Полномочнов, Председатель Комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере ТПП ВС, Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области
Участники:
И.П. Сумароков, Министр сельского хозяйства Иркутской области
Э. Оюунтэгш, Исполнительный директор Делового Совета по сотрудничеству Монголии с Россией (г. Улан-Батор, Монголия)
Се Дяньцай - Заместитель мэра Хэганского городского народного правительства КНР
Ван Бин – Директор компании «Хэйлунцзян Наньсян Логистик Групп» (КНР)
Ли Цзинфэн - Председатель правления компании «Хэйлунцзян Лунцзян Ликер Индустри» (сельское хозяйство)
Юй Чжунцзинь - председатель Правления компании «Guangdong Meiling Internet Technology Co., Ltd» (КНР) (одна из крупнейших торговых сетей КНР)
Ян Бинхай - Председатель совета компании «Биологическая компания Харбин Шенхуа Хуиканг» (реализации продукции дикоросов)
Чжоу Куиву, Генеральный секретарь Торговой палаты Иркутск Хэйлунцзян (Импорт-экспорт продуктов питания)
Ван Сяолян, Компании «Harbin trade company» (реализация СХ продукции, продуктов питания).
Ван Тао -- Начальник секретариата комитета содействия развития международной торговли г. Маньчжурия
Ляо Чанцзюнь – заместитель председателя комитета по управлению приграничной торговли и международного сотрудничества Правительства г. Маньчжурия
Чэнь Синь – заместитель начальника управления по делам беспошлинной зоны торговли г. Маньчжурия
Ай Цзе, консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства КНР в г. Иркутске
Лувсандагва АМАРСАНАА, Генеральный консул Монголии в г. Иркутске
Спикеры от иркутских компаний (удачные практики ВЭД):
Е.З. Баймашев, Генеральный директор ООО «Янта-Т»
Т.А. Игнатова, ООО «СибПРибор»
В.Я. Баженов, генеральный директор ООО «Аграрные технологии»
Предприятия Иркутской области.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1., конференц-зал № 1
|14.00-15.30
|
Секция: Создание Научно-образовательного центра мирового уровня в Иркутской области. Международное научно-техническое сотрудничество.
Модератор: Е.Ю. Семенов, Проректор ИРНИТУ
Участники:
А.Ф. Шмидт, ректор ФГБОУ ВО "ИГУ"
С.К. Каргапольцев, ректор ФГБОУ ВО ИрГУПС
И.В. Бычков, руководитель научного центра СО РАН РФ
Ма Тао, заместитель директора школы менеджмента Харбинского технологического института
Цзинь Цзяфэй, профессор Харбинского технологического института
Ван Цзисинь, Заместитель начальник управления по промышленности и информации науки и техники Правительства г. Маньчжурия
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1, конференц-зал № 3.
|14.00-15.30
|
Секция: IT-технологии. Новые возможности в продвижении товаров и услуг с помощью ведущих площадок Интернет-торговли.
Участники:
Цзян Ян, руководитель Чанчуньского представительства АЛИБАБА / Начальник отдела Северо-Восточной Азии конкурса венчурных инвестиций АЛИБАБА «CREATE»
А.Н. Глущенко, Руководитель GR проектов компании «Яндекс.Маркет»
С.А. Кучушев, заместитель директора по взаимодействию с органами власти компании «OZON»
Го Хонг – заместитель генерального директора Компании «Иянг Синтонг» (КНР)
Чжуан Цзюньцзян - Генеральный менеджер компании «Лонг Кай. Технологическая Группа Делонг. Спорт Девелопмент» (КНР)
Лу Хунвэй - Генеральный менеджер компании «Харбин Цзиньцяо Трейд» (КНР)
Предприниматели Иркутской области (список уточняется)
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1, конференц-зал № 2.
|15.45-16.00
|Перерыв
|16.00-18.00
|
Секция: Возможности инвестиционного сотрудничества компании «Али-Баба» (КНР) и предпринимателей Иркутской области. Презентация и анализ инвестпроектов российских компаний.
Модератор: Д.А. Савкин, Проректор Иркутского Национального Исследовательского Технического Университета
Участники:
М.В. Корняков, Ректор Иркутского Национального Исследовательского Технического Университета
А.И. Соболь, Президент ТПП ВС
М.А. Фатеев, Вице-президент ТПП РФ (участие согласовывается)
Ша Вэй，Главный Распорядитель глобального конкурса венчурных инвестиций АЛИБАБА «CREATE»
Ван Чэнь, партнер проекта Центрального Аппарата АЛИБАБА в Ханчжоу
Ван Лупин，Ведущий Консультант проекта Центрального Аппарата АЛИБАБА в Ханчжоу
Ван Юй，партнер Чанчуньского представительства АЛИБАБА
Кодзи Танигучи, Партнер проекта Японского представительства конкурса венчурных инвестиций АЛИБАБА «CREATE» / Профессор в университете Пуле Гакуин
А.А. Макарова, Председатель комитета по финансам и инвестициям ТПП ВС, Директор Операционного офиса Филиала ПАО Банка ВТБ в Иркутской области
Я.А. Шевченко, генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области», директор Фонда развития промышленности Иркутской области
Сюй Вэй – директор по продажам Харбинского Филиала «Миншэн Банк»
Лу Хуншэн – председатель совета компании «Харбин Лонгчен Инвестиции»
Ю.Р. Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»
Цао Юньлуну, Генеральный консул КНР в г. Иркутске
Компании Иркутской области с презентациями инвестпроектов. (Список формируется)
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1, конференц-зал № 1.
|
16 августа
|10.00-18.00
|
Секция: Навигатор успеха для начинающего экспортера. Возможности системы ТПП РФ для продвижения товаров и услуг МСП за рубеж. Юридическое и таможенное сопровождение. Судебная практика по внешнеэкономическим сделкам МКАС. Выставка под ключ. Возможности участия в выставках за счет структур поддержки Российской Федерации.
Тема: Возможности участия в выставках за счет структур поддержки Российской Федерации.
М.В. Куликова, Руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра в г. Иркутск
А.Г. Шин, Руководитель Центра экспортной поддержки Иркутской области
Тема: Подготовка контракта по выходу на внешние рынки: определение характеристик товара, определение мер тарифного и нетарифного регулирования в отношении ввозимых/вывозимых товаров, определение других факторов и параметров (транспортировка, упаковка товара, условия оплаты и др.), разработка контракта в соответствии с рекомендациями Международной торговой палаты. Консультирование по упрощению процедуры таможенного оформления при временном вывозе оборудования, экспонатов и реквизитов организациям для участия в выставках, симпозиумах и гастролях: подготовка и оформление карнета АТА.
А.А. Борзин, начальник отдела сертификации ТПП ВС
А.В. Зудов, исполнительный директор ООО «Фултакс»
Судебная практика по внешнеэкономическим сделкам МКАС.
М.В. Ясус, руководитель отделения МКАС при ТПП РФ в г. Иркутске
Тема. Регистрация товарного знака. Защита интеллектуальной собственности. Риски при использовании коммерческого обозначения за рубежом. Процедура регистрации товарного знака за рубежом. Упрощение процедуры международной защиты товарного знака.
Н.Н. Вершковская, эксперт-патентовед ТПП ВС
Тема: Выставка под ключ. Выбор выставки. Разработка дизайна стенда, оформление и сопровождение. Разработка брендбука и логотипа.
В.А. Хорохордин, эксперт ТПП ВС, Креативный директор Дизайнерско-исследовательского бюро "GDT"
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1, конференц-зал № 3.
|10.00-11.30
|
Биржа контактов российских и зарубежных компаний. Презентации проектов
Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская 253, а «Сибэкспоцентр», Павильон № 1, конференц-зал № 1.
|11.30-14.00
|
В2В переговоры по отраслевому принципу.
Модератор: В.Н. Саловаров, директор департамента поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности
Переговоры по экспорту угля между российскими и китайскими компаниями.
Ответственный: Д.Н. Донской, Председатель Комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства при ТПП ВС
Переговоры по экспорту продукции сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности.