Стала известна программа Байкальского международного форума партнеров

Основная задача форума – укрепление взаимодействия с государственными органами, общественными институтами, международными организациями, а также установление взаимовыгодных контактов регионального бизнеса с представителями делового сообщества России и зарубежных стран.

«Выставка товаров и услуг в рамках Байкальского международного форума партнеров – это значимая и масштабная профессиональная b2b платформа открытого типа, направленная на укрепление и расширение торгового сотрудничества Иркутской области с регионами России и странами мира, – подчеркнул Алексей Соболь, Президент Союза «ТПП Восточной Сибири». – Выставка организована с фокусом на экспортно-ориентированные предприятия. Участие в выставке уже подтвердили делегации из Китая, Монголии, Кореи, Беларуси, Польши».

В рамках выставки пройдет ряд коммерческих презентаций и деловых мероприятий, бизнес встречи российских и зарубежных компаний, презентации, переговоры по международным инвестициям и торговым связям и т.д.

Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске с 14 по 17 августа на площадке Сибэкспоцентра. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири при поддержке Правительства и Законодательного Собрания Иркутской области.

Гостями форума станут руководители крупных международных компаний, представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, торгово-промышленных палат России и зарубежных стран, дипломатических ведомств, бизнес-объединений, научных и высших учебных заведений, а также крупный, средний и малый бизнес региона.

Спонсорами и партнерами мероприятия выступили Банк ВТБ (ПАО), АО «Фармасинтез», АО «Саянскхимпласт», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Иркутская нефтяная компания», ГК «ЯНТА», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.

Зарегистрироваться для участия в форуме, выставке и бирже контактов можно на сайте, а также по e-mail: dcp@tppvs.ru или по тел. 8 (3952) 33-51-00.

Программа Байкальского международного форума партнеров