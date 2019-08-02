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Азиатско-Тихоокеанский банк в Екатеринбурге запустил бесплатную доставку кредитных карт

2 августа 2019

Жители Екатеринбурга, оформившие заявку на кредитную карту АТБ «90 даром», смогут получить ее уже на следующий день. Для этого при оформлении заявки на сайте необходимо авторизоваться через Госуслуги, указать город Екатеринбург, адрес и желаемое время доставки. Доставка карты осуществляется курьером и является бесплатной.

Оформляя кредитную карту «90 даром» от Азиатско-Тихоокеанского банка, вы получаете:

  • кэшбэк 1% от суммы покупок;
  • льготный период до 92 дней на покупки и снятие наличных;
  • 0 рублей за обслуживание;
  • участие в бонусных программах VISA и АТБ-клуб.

«Услуга по бесплатной доставке банковских карт – рыночный тренд, который помимо удобства, позволяет повысить конкурентоспособность продуктов банка. Уверен, что клиенты АТБ в Екатеринбурге по достоинству оценят нововведение, ведь теперь они смогут получить один из самых популярных продуктов банка - кредитную карту «90 даром» - в удобное время и в удобном месте. В дальнейшем Азиатско-Тихоокеанский банк продолжит расширять территории доставки и совершенствовать качество обслуживания клиентов», - прокомментировал заместитель председателя правления АТБ Максим Гордюков.


/ СИА /
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