Азиатско-Тихоокеанский банк запустил ипотечную программу «Готовое жилье»

С 1 августа в АТБ можно оформить ипотеку по программе, разработанной в банке, по ставке от 9,7%. «Готовое жилье» - собственная ипотечная программа банка, предназначенная для приобретения готового объекта жилой недвижимости на вторичном рынке.

По программе «Готовое жилье» предусмотрена минимальная сумма кредита – 500 000 рублей, срок - от 36 до 360 месяцев, первоначальный взнос – от 20%. Размер процентной ставки по кредиту при наличии страхования - 9,7%, независимо от размера первоначального взноса, срока кредита или способа подтверждения дохода.

«Основная задача АТБ – предоставлять клиентам весь спектр банковских продуктов на максимально привлекательных условиях, при этом постоянно поддерживая высокий уровень сервиса. Запуск собственной ипотеки является очередным этапом реализации этой стратегии. Мы рады предложить нашим клиентам новые возможности по улучшению жилищных условий. Особенно приятно, что ставка 9,7% годовых является одной из самых привлекательных на рынке», - прокомментировал заместитель председателя правления АТБ Максим Гордюков.

Более подробная информация об ипотечной программе – по ссылке или по телефону: 8-800-775-88-88.