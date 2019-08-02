Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием VR-технологий

Сбербанк накануне Дня инкассаторов впервые провел корпоративные соревнования с использованием VR-технологий среди подразделений инкассации и службы охраны банка по практической стрельбе, в которых в режиме онлайн приняли участие сотрудники всех 11 территориальных банков. Уникальный VR-тренажер, использованный в ходе соревнований, — собственная разработка Лаборатории виртуальной и дополненной реальности и Службы инкассации Сбербанка.

Благодаря инновационной технологии VR-тренажер позволяет проводить ситуационные тренировки и имитировать стрельбу в условиях, максимально приближенных к реальным, а также проводить оценку действий сотрудников инкассации и охраны в многопользовательском режиме. При этом в ходе соревнований с использованием VR-технологий применяется оружие, по весу, механическим и баллистическим характеристикам соответствующих настоящему.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы активно внедряем цифровые технологии в нашу повседневную работу. ПривлекательностьVR-тренажера заключается в том, что благодаря его функционалу и параметрам, отпадает необходимость доставлять сотрудников для занятий в ʺклассическихʺ тирах и полигонах — для некоторых наших подразделений это и логистические, и временные затраты. Тренажером могут быть легко оснащены соответствующие подразделения банка на всей территории страны, что гарантирует постоянный доступ наших сотрудников к виртуальному тиру. Увеличение количества тренировок позволит значительно улучшить качество подготовки наших специалистов. В дальнейшем мы планируем организовать процесс удаленного обучения и сдачи зачетов на право ношения огнестрельного оружия. Возможно в будущем, виртуальные соревнования по стрельбе станут такими же популярными, как и наши ежегодные Всероссийские соревнования сотрудников служб инкассации и безопасности».

Максим Козлов, руководитель Лаборатории виртуальной и дополненной реальности Сбербанка:

«Технологии виртуальной реальности открывают новые возможности во многих сферах, в частности, тренировок и обучения сотрудников. Оборудование, которое обеспечивает функционирование VR-тренажера, сверхкомпактное. Благодаря своим параметрам наш симулятор позволяет ʺстеретьʺ территориальные границы, сократить затраты на ʺреальныеʺ материалы и эффективно строить процесс обучения — управление тренировками может осуществлять инструктор, находящийся в любой точке, где есть доступ к Сети».

Лаборатория виртуальной и дополненной реальности Сбербанка реализует проекты, направленные на внедрение в процессы банка интерактивных технологий, доработку на основе собственных решений клиентских сервисов и продуктов, а также на маркетинговые проекты.