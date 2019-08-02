Самолеты-амфибии вылили на горящие леса в Иркутской области более 100 тонн воды

В минувший четверг для тушения лесных пожаров в Иркутской области была задействована авиация от МЧС России: 1 вертолет Ми-8 в Усть-Кутском районе, 2 самолета Бе-200ЧС в Качугском районе. Самолетами-амфибиями произведено 9 сливов объемом более 100 тонн воды. По результатам 2 лесных пожара локализованы, ликвидирована одна из термических точек. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Кроме того, накануне министерством обороны РФ произведена передислокация 5 вертолетов МИ-8 на военный аэродром, расположенный в 18 километрах к северо-западу от города Усолье-Сибирское. Сегодня они будут направлены в город Усть-Кут для тушения пожаров на территории района.

Самолетами Бе-200 ЧС будут продолжены работы по ликвидации пожаров в Качугском районе, действующих в прибрежной зоне озера Байкал. Вертолет Ми-8 задействован на тушении пожара в Киренском районе.

По состоянию на 7 утра 2 августа , действуют 136 пожаров в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах на площади 719383,7 га, 10 из них локализованы на площади 12661,7 га. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах.