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Western Union продлевает сроки действия акции по услугам «Срочный перевод» и «Наличные на счет»

2 августа 2019

Система денежных переводов Western Union объявляет о продлении срока действия маркетинговой акции по установлению специальных тарифов по услугам:

«Срочный перевод» на отправление переводов денежных средств Western Union из России в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Кыргыстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Литву, Чехия, Эстонию, Турцию, Узбекистан, Израиль, ОАЭ и на Филиппины.

Акция будет продлена с 01 августа 2019 года по 27 февраля 2020 года.

«Наличные на счет» на отправление переводов денежных средств Western Union из России.

Акция будет продлена с 01 августа 2019 года по 27 февраля 2020 года.

Подробная информация в разделе «Переводы по системе Western Union».


/ СИА /
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