Россельхозбанк предупредил пользователей ДБО о необходимости перехода на новые ключи

В связи с переходом на новый стандарт формирования квалифицированной электронной подписи пользователям для продолжения использования системы ДБО с 01.01.2020 г. необходимо перейти на использование новых ключей. Об этом сообщает Россельхозбанк на своем официальном сайте.

Согласно письму Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 07.09.2018 № 149/7/6-363, с 1 января 2020 года будет запрещено формирование электронной подписи с помощью ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2001. Всем пользователям системы ДБО необходимо будет перейти на использование ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2012.

Не позднее 01.08.2019 г. включительно вам необходимо осуществить переустановку компонент ДБО в соответствии с инструкцией, включая обновление Крипто Про до версии 4.0. Клиентам, которые выполнили эти действия ранее, переустановка компонент ДБО не требуется.

Дальнейшая информация о порядке перехода на использование ГОСТ Р 34.10-2012 будет размещена на сайте банка не позднее середины августа 2019 года, а также доведена до всех клиентов Банка посредством рассылки по системе ДБО. До получения подробной информации о порядке перехода на использование ГОСТ Р 34.10-2012 внеплановую перегенерацию ключей ЭП осуществлять не рекомендуется.

Банк обращает внимание, что в случае невыполнения указанных инструкций работа в системе ДБО после 08:00 МСК 02.08.2019 г будет невозможна.