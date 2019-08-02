Новости

Райффайзенбанк развивает дистанционное кредитование в новых городах

2 августа 2019

Райффайзенбанк подводит первые итоги работы полностью дистанционной модели обслуживания физических лиц в направлении кредитных продуктов в городах, где нет отделений банка. За семь месяцев количество заявок на кредиты и кредитные карты в этих городах превысило 100 тысяч.

Банк стал активно кредитовать физических лиц в городах России, где нет отделений банка, в начале 2019 года. Подать заявку можно через сайт, мобильное приложение, чат-бот в мессенджерах Telegram, Viber и Вконтакте. Предварительное решение по заявке придет через 1–2 минуты, а в течение часа с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей.

«Мы стремимся сделать так, чтобы клиенты могли совершать операции, оформлять продукты и услуги там, где им удобно. Дистанционное обслуживание помогает банку расширять географию присутствия без открытия новых отделений», — прокомментировал Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД
Денис Колокольников, RRG: Наступило время «РЕ» – реконцепции, реновации, редевелопмента
«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании