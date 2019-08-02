Солид Банк принял участие в крупнейшей конференции недропользователей ДВФО

25-26 июля 2019 г. в г. Хабаровске при участии Солид Банка прошла Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» (МАЙНЕКС ДВ) – пожалуй, наиболее масштабное мероприятие для компаний занятых в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.



Конференция «Майнекс ДВ» является площадкой, на которой представители отрасли могут продемонстрировать технологии, новые решения, обменяться опытом. Но не только профессиональный интерес привлекает промышленников на подобные встречи. Как и любой бизнес, компании-недропользователи имеют потребность в финансировании проектов. Отрасль является перспективной, постоянно развивающейся, генерирующей наиболее масштабные проекты, реализация которых порой невозможна без поддержки извне.



Солид Банк презентовал программы льготного финансирования бизнеса: это и кредит с государственным субсидированием ставки под 8,5% годовых, и, конечно же, популярнаяАкция по кредитованию новых клиентов Солид Банка под 11,11% годовых и бесплатным РКО.



Помимо финансирования в различных формах, Солид Банк предлагает недропользователям особый пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, разработанный специально под нужды под потребности компаний, работающий в сфере разработки и добычи ископаемых, в том числе и драгоценных металлов.



Конференция «Майнекс ДВ» – уникальная возможность встретиться представителям добывающей отрасли и сферы финансовых услуг, обсудить актуальные вопросы, и заключить соглашения на наиболее выгодных условиях. Например, такая услуга, как банковская гарантия, предоставляемая Солид Банком, претерпевает постоянное обновление и совершенствование, в первую очередь в направлении повышения комфорта, простоты и скорости получения гарантии. Промышленники, как правило, полностью погружены в свое дело, и не всегда успевают отслеживать появление инноваций на рынке банковских услуг. Мероприятия, подобные данной конференции, позволяют в максимально короткий срок получить максимальный объем интересующей информации, прийти к договоренностям на ближайшую перспективу.