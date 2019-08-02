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Иркутская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 1,2 млрд рублей в 1 полугодии 2019 года

2 августа 2019

В первом полугодии  2019 года Иркутской таможней выявлено 1798 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд 282 млн рублей. При этом 98% этих нарушений выявлены при проверке экспортных контрактов.

В целом, в течение первого полугодия  иркутские таможенники провели 76 проверок участников ВЭД, в результате было возбуждено 148 дел об административных правонарушениях. Кроме того, Иркутской таможней возбуждено 9 уголовных дел по факту невозврата денежных средств из-за рубежа за вывезенный товар на общую сумму свыше 449,6 млн рублей.

Значительное количество правонарушений связано с фирмы-лесоэкспортером, осуществляющим  внешнеэкономическую деятельность в Саянском районе Иркутской области. Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, правонарушения касались шести внешнеэкономических контрактов по поставке лесоматериалов в Китай и Азербайджан. Всего в отношении данной фирмы возбуждено 27 дел об административных правонарушениях, общая сумма не поступивших денежных средств из-за рубежа за отправленный товар составила свыше 143 млн рублей.  В отношении руководителя данной фирмы возбуждено 3 уголовных дела.


/ СИА /
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