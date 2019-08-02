Виталий Мутко проведет сегодня в Тулуне совещание по вопросам ликвидации последствий паводка

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко сегодня прибыл в Тулун. Вместе с Губернатором Приангарья Сергеем Левченко они посетят ряд социальных объектов.

Виталий Мутко и Сергей Левченко ознакомились с ходом работ по берегоукреплению, которые ведутся на улице Павлова. Здесь выполнено 75% необходимых работ. Задействовано больше ста человек и около 150 единиц техники. Завершить берегоукрепление планируется в течение пяти дней.

В ходе визита на объект вице-премьер и глава региона пообщались с жителями, ответили на вопросы и разъяснили права пострадавшим от паводка. Основная часть вопросов граждан касалась получения жилья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.