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Виталий Мутко проведет сегодня в Тулуне совещание по вопросам ликвидации последствий паводка

2 августа 2019

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко сегодня прибыл в Тулун. Вместе с Губернатором Приангарья Сергеем Левченко они посетят ряд социальных объектов.

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Виталий Мутко и Сергей Левченко ознакомились с ходом работ по берегоукреплению, которые ведутся на улице Павлова. Здесь выполнено 75% необходимых работ. Задействовано больше ста человек и около 150 единиц техники. Завершить берегоукрепление планируется в течение пяти дней.

В ходе визита на объект вице-премьер и глава региона пообщались с жителями, ответили на вопросы и разъяснили права пострадавшим от паводка. Основная часть вопросов граждан касалась получения жилья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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