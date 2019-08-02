Трамп обвалил нефть и рубль

В четверг, 1 августа, рубль вспомнил подзабытое слово «обвал» и рухнул к обеим мировым резервным валютам. К закрытию торгов обменный курс доллара расчётами «на завтра» подорожал на 73 коп. (+1,14%), до 64,35 руб., а евро, забыв о прошлых потерях, взлетел на 83 коп. (+1,17%), до 71,33 руб.

Главным виновником обвала рубля стал президент США Дональд Трамп. В четверг он заявил, что вводит с 1 сентября 10% пошлины на товары из Китая на общую сумму в $300 млрд. Скорее всего, это была реакция эмоционального президента на неудачные переговоры в Шанхае, где американской и китайской стороне договориться не удалось. После этого заявления цена нефти марки Brent в четверг обрушилась на целых 5%, до $60,91 за баррель, откатившись к июньским значениям. Рынок опасается замедления спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны США и Китая и замедления роста китайской экономики. Однако сегодня утром цена Brent вновь начала расти и прибавляет на данный момент 1,16%, снова поднявшись выше $61 за баррель. Если цена нефти закрепится выше $61 за баррель, обвал, произошедший в четверг, окажется краткосрочным.

Кроме падающей нефти, негативный эффект на курс рубля усилили появившиеся в четверг в американских СМИ сообщения, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», который находился в подвешенном состоянии почти год. Официально в Белом доме эту информацию до сих пор не подтвердили, поэтому пока неясно, какие отрасли может затронуть второй пакет санкций. Однако не исключено, что второй пакет санкций запретит американским финансовым институтам инвестиции в российский госдолг, ранее в СМИ также назывались варианты, по которым могут быть запрещены прямые рейсы российского «Аэрофлота» в США, а также прекращена любая торговля США с Россией. На этом фоне, вероятно, что в ближайшие дни, если рост цен на нефть не восстановится, доллар может подорожать до 65 руб., а евро – до 71,5-72 руб.

Сегодня при открытии торгов ослабление рубля может продолжиться. Повышаем прогнозы: по курсу доллара к рублю до 64-65 руб., по курсу евро к рублю до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»