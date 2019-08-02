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В Иркутской области определяют границы зон затопления

2 августа 2019

В Правительстве Иркутской области прошло совещание, на котором рассмотрена ситуация по определению зон затопления и подтопления на территории, пострадавшей от паводков. Провел совещание руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Определение границ зон затопления тесно связано с вопросами ликвидации последствий негативного воздействия паводка в Иркутской области не только с учетом текущей водохозяйственной обстановки, но и дальнейшим развитием пострадавших территорий. Например, в зонах затопления запрещено капитальное строительство без защитных сооружений. То есть, вопрос нового строительства можно решить только после того, как будет выполнено Постановление Правительства РФ №360.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, границы зон затопления и подтопления определяет Федеральное агентство водных ресурсов, основываясь на предложениях органов исполнительной власти субъекта и местного самоуправления. Сведения о границах такой зоны должны содержать перечень характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

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– Сегодня мы должны определить эти границы укрупненно, по трем основным зонам затопления и передать данные в Росреестр. Детальное уточнение всех зон предполагается сделать до конца августа текущего года, – отметил Андрей Крючков.

Также были рассмотрены вопросы организации аварийно-восстановительных работ, планы по очистке русел рек после паводка. Определено направление исследований для комплексного анализа факторов опасного развития гидрологической обстановки с целью предотвращения катастрофических паводков, обеспечения безопасности территорий Тулунского, Нижнеудинского и других районов Иркутской области.

В совещании приняли участие представители Росводресурсов, ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутского управления Росгидромета, Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Дорожной службы Иркутской области и других организаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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