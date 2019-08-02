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В Иркутске стартовал фестиваль по водно-моторному спорту Baikal Jet Fest Emotions

2 августа 2019

В Иркутске стартовал международный фестиваль по водно-моторному спорту Baikal Jet Fest Emotions. В нем принимают участие любители, спортсмены, действующие чемпионы и звезды фристайла из 9 стран мира: России, ОАЭ, США, Бразилии, Мексики, Австралии, Великобритании, Бельгии, Украины.

– Фестиваль по аквабайку такого уровня впервые проходит у нас. И мы по-настоящему рады приветствовать в нашем городе гостей из разных стран мира. Еще несколько лет назад сложно было себе представить, что в Иркутске могут проводиться соревнования по таким зрелищным видам спорта в принципе. А сегодня это уже воспринимается как само собой разумеющееся. Убежден, фестиваль станет настоящим событием не только для спортсменов, но и для всех иркутян, гостей города, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

В основной программе соревнований – 3 дисциплины: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов), фристайл (демонстрация трюков). Мастерство продемонстрируют мировые звезды аквабайка: чемпион мира Ли Стоун из Великобритании, Рашид Али аль-Мулла из ОАЭ, Алессандр Ленци из Бразилии, Таннер Томас из США, Нильс Виллемс из Бельгии. Россию представляют более 60 спортсменов со всей страны, в том числе Иркутска.

Для болельщиков и спортсменов организованы развлекательные зоны, гонка на сапбордах SUP RACE BJF, мастер-классы от Никиты Мартьянова , 13-кратного чемпиона России, чемпиона Европы и бронзового призера чемпионата мира по вейкборду, а также от действующего чемпиона по аквабайку Lee Stone (Великобритания). Завершится фестиваль уникальным флайборд-шоу с огнеметами и концертами звезд, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.


/ СИА /
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