Инкассаторы Байкальского банка Сбербанка стали призерами соревнований по VR-стрельбе

80 лет назад — 1 августа 1939 года — при Госбанке СССР была создана специальная служба для перевозки ценностей, эта дата легла в основу календарной даты в России –День инкассатора. Юбилейный профессиональный праздник инкассаторы Сбербанка отметили корпоративными соревнованиями по практической стрельбе среди подразделений инкассации и службы охраны банка.

Впервые 23 команды из 11 территориальных банков Сбербанка в режиме онлайн состязались в точности поражения мишеней с использованием технологий виртуальной реальности.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы активно внедряем цифровые технологии в нашу повседневную работу. ПривлекательностьVR-тренажера заключается в том, что благодаря его функционалу и параметрам, отпадает необходимость доставлять сотрудников для занятий в ʺклассическихʺ тирах и полигонах — для некоторых наших подразделений это и логистические, и временные затраты. Тренажером могут быть легко оснащены соответствующие подразделения банка на всей территории страны, что гарантирует постоянный доступ наших сотрудников к виртуальному тиру. Увеличение количества тренировок позволит значительно улучшить качество подготовки наших специалистов. В дальнейшем мы планируем организовать процесс удаленного обучения и сдачи зачетов на право ношения огнестрельного оружия. Возможно в будущем, виртуальные соревнования по стрельбе станут такими же популярными, как и наши ежегодные Всероссийские соревнования сотрудников служб инкассации и безопасности».

Команда Байкальского банка в общем зачете корпоративных соревнований по стрельбе заняла третье место, по результатам личного первенства третье место занял Иван Ершов, лишь на миллисекунды он уступил соперникам из Среднерусского и Юго-Западного банка.

Владимир Буевич, начальник управления инкассации Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Виртуальный формат состязаний по стрельбе для наших сотрудников был совершенно новый, но все справились. Призовые места, и в личном первенстве, и в командном — отличный результат. Свой профессионализм наши сотрудники подтверждают не только в ежедневной работе, но и на всероссийских соревнованиях. Два года подряд команда Байкальского банка ПАО Сбербанк входит в число призеров Всероссийских соревнований среди инкассаторов и служб безопасности и вот теперь еще одна победа,

Иван Ершов, старший охранник отдела охраны Байкальского банка ПАО Сбербанк, призер соревнований:

«Во время соревнований применялось специальное оборудование VR-тира, оно включает в себя- сервер, VR-шлем и специально сконструированный пистолет Макарова, который по весу, механическим, баллистическим характеристикам и ощущениям от стрельбы максимально приближён к своему боевому аналогу. Настроив шлем, надо было поразить 14 виртуальных мишеней, для этого участники могли использовать два магазина с перезарядкой по ходу стрельбы. Если попадания в мишень не было, начислялись штрафные баллы — 10 секунд за каждый промах. Т.е. важно было показать и скорость, и точность стрельбы».

Уникальный VR-тренажер, использованный в ходе соревнований, — собственная разработка Лаборатории виртуальной и дополненной реальности и Службы инкассации Сбербанка. Благодаря инновационной технологии VR-тренажер позволяет проводить ситуационные тренировки и имитировать стрельбу в условиях, максимально приближенных к реальным, а также проводить оценку действий сотрудников инкассации и охраны в многопользовательском режиме.

Максим Козлов, руководитель Лаборатории виртуальной и дополненной реальности Сбербанка:

«Технологии виртуальной реальности открывают новые возможности во многих сферах, в частности, тренировок и обучения сотрудников. Оборудование, которое обеспечивает функционирование VR-тренажера, сверхкомпактное. Благодаря своим параметрам наш симулятор позволяет ʺстеретьʺ территориальные границы, сократить затраты на ʺреальныеʺ материалы и эффективно строить процесс обучения — управление тренировками может осуществлять инструктор, находящийся в любой точке, где есть доступ к Сети».

Лаборатория виртуальной и дополненной реальности Сбербанка реализует проекты, направленные на внедрение в процессы банка интерактивных технологий, доработку на основе собственных решений клиентских сервисов и продуктов, а также на маркетинговые проекты.