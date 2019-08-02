Два иркутских вуза решили создать научно-образовательный центр «Байкал»

Соглашение о консорциуме, способствующему созданию научно-образовательного центра «Байкал», подписали сегодня в Правительстве Иркутской области руководители двух ведущих вузов региона: Иркутского государственного университета и Иркутского национального исследовательского технического университета. об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, в России в рамках национального проекта «Наука» предусмотрено создание к концу 2021 года не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Приангарье входит в перечень перспективных центров экономического роста, в которых сложились условия для формирования научных центров.

Правительством Иркутской области уже создана рабочая группа, которая занимается созданием центра. В нее вошли все заинтересованные стороны: от представителей Правительства и министерств региона до научного сообщества. Не так давно команда Приангарья приняла участие в работе образовательного интенсивна «Остров 10-20» в Сколково по проектированию НОЦ.

- Мы находимся на важном этапе создания научно-образовательного центра, который реализуется в рамках национального проекта «Наука». Это соглашение носит открытый характер. К его реализации смогут присоединиться другие университеты Иркутской области, академические институты ИНЦ СО РАН, малый, средний и крупный бизнес, - отметил первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев

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Научно-образовательный центр «Байкал» - это объединение ведущих научных и образовательных организаций с сектором экономики для обеспечения исследований и разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам национального технологического развития.