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ВСЖД отменяет дополнительные электрички в Тулун, введенные во время второй волны паводка

2 августа 2019

В связи с обращением администрации города Тулун с 3 августа 2019 г. на ВСЖД отменяется дополнительное движение электропоездов между станциями Тулун и Азей. Курсирование регулярных пригородных рейсов останется неизменным. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ВСЖД.

Движение дополнительных электропоездов было организовано с 28 июня по 3 июля 2019 г. и с 30 июля по 3 августа 2019 г. для доставки жителей из зоны чрезвычайной ситуации. За время курсирования дополнительные поезда перевезли около 14,5 тыс. человек.


/ СИА /
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