Сбербанк совместно с Visa утроят отчисления по картам в благотворительный фонд «Подари жизнь»

Сбербанк совместно с Visa увеличит отчисления в благотворительный фонд «Подари жизнь» по одноименным картам на период с 1 августа по 15 сентября.

Проект реализуется Сбербанком совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» и Visa. Карточная линейка проекта направлена на поддержку детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Так, Сбербанк перечисляет в фонд пожертвования за счет своих средств в размере 50% платы за первый год обслуживания каждой карты «Подари жизнь» и 0,3% от сумм покупок по данным картам, на период с 1 августа по 15 сентября размер отчислений увеличивается до 0,6%. Благотворительные отчисления за счет клиентов составляют 0,3% от сумм их покупок. Суммарно в Фонд будет перечислено 0,9% с каждой покупки.

Для того чтобы стать участником благотворительного проекта действующим владельцам карт «Подари жизнь» достаточно активно пользоваться картой для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено Фонду. Новым клиентам для участия в акции необходимо оформить карту Visa «Подари жизнь» любой из доступных категорий в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, оставив заявку на сайте или в отделении Сбербанка, а также совершать покупки по карте.

Дмитрий Малых, директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты":

«Многие люди хотели бы помогать нуждающимся, но, зачастую, их останавливает отсутствие уверенности в прозрачности механизмов благотворительности. Наша цель не только сделать процесс помощи максимально простым и понятным, но и привлечь внимание общественности к этому социально значимому вопросу. В период акции мы будем утраивать за свой счет отчисления клиентов в фонд «Подари жизнь».

За 11 лет, благодаря проекту Сбербанк-Visa-Подари жизнь 209 детей с онкозаболеваниями получили адресную помощь, 231 123 000 рублей было перечислено на закупку оборудования для областных центров и детских больниц, 50 000 000 рублей было выделено на закупку жизненно-необходимых лекарств, более 1130 врачей прошли необходимые стажировки и курсы повышения квалификации.