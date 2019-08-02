Иркутский банкир предстанет перед судом за отмывание денежных средств

В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Установлено, что 50-летний директор финансово-кредитной организации, используя свое служебное положение, перевел 45 миллионов рублей, принадлежащих банку, на собственный расчетный счет. После чего он перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями.

По данному факту Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 4 статьи 174.1 и частью 1 статьи 187 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обысков по местам проживания и регистрации лиц из числа руководства банка и осмотра их транспортных средств изъята различная документация, печати подконтрольных фигуранту юридических лиц, сотовые телефоны, ноутбуки и флеш-носители.

«В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.