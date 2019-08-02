В Иркутске задержан директор транспортной компании, автобус которой попал в ДТП на плотине ГЭС

После ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, в котором погибли два человека, в ночь с 1 на 2 августа задержан директор организации по перевозке пассажиров маршрутным автобусом. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

В Иркутске продолжается расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при осуществлении перевозки пассажиров маршрутным автобусом, повлекших гибель пассажира. Следователи провели обыски в транспортной организации, изъяли документацию по организации пассажирских перевозок, по предрейсовым техническим осмотрам данного автобуса и медицинскому освидетельствованию водителя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании в отношении директора организации меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, утром 1 августа 2019 года в городе Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли двое человек – 31-летняя водитель машины и 26-летняя пассажирка автобуса. Часть пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.