Запад давит на Россию, доллар растет. Чем ответит Россия?

За первые два дня августа против рубля сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, ставка ФРС США, как и ожидалось, была снижена на 25 базисных пунктов до 2,00-2,25%. Негативом стало то, что в заявлении не было фраз по поводу дальнейшего смягчения. Джером Пауэлл не исключил, что снижение ставки будет разовым. Соответственно, длительный период снижения ставки почти исключен.

Во-вторых, СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей». Второй пакет санкций введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщает Politico. Ввода этих мер конгрессмены уже давно добивались от Трампа. Пока непонятно, каких именно сфер коснутся санкции.

Но главный международный негатив — планы Трампа ввести десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме $300 млрд с 1 сентября. Как говорит Трамп, президент Си не исполняет договоренностей, потому США должны стимулировать Китай наиболее доступным им способом. Рынок опасается замедления спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны США и Китая и замедления роста китайской экономики.

Чем ответит Россия на новое давление наших западных друзей и партнеров?

В случае реализации в установленные сроки проектов «Газпрома» («Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток-2») можно будет утверждать, что экономическое санкционное давление на Россию провалилось, а транзитные риски ушли. Смягчения и отмену санкций ожидать можно, и первый шаг в 2020 году может сделать ЕС как основной торговый партнер РФ.

Акции «Газпрома» станут фаворитом глобального фондового рынка

Мы ориентируемся на 30 руб. дивидендов на акцию «Газпрома» по итогам 2019 года. Это подразумевает, что стоимость одной обыкновенной акции российского газового гиганта достигнет миниум 300 руб., но и 600 руб. за акцию в 2020 году не выглядит заоблачной котировкой. Напомню, что в нулевые годы за акцию «Газпрома» давали и по $10-13. Вес «Газпрома» во всех фондовых индексах очень велик, соответственно, акции «Газпрома» станут главным драйвером роста фондовых индикаторов российского рынка. Трубопроводные проекты «Газпрома» идут к завершению. «Газпром» должен стать фаворитом не только российского, но и глобального рынка акций.

В то же время рубль по-прежнему интересен для спекулянтов, дивиденды многих компаний хороши, а оценочные мультипликаторы шепчут «покупай».

Доллар немного подорожает

Думаю, что в ближайшее время стоит ориентироваться на курс пары доллар/рубль в районе 64-66 руб. Естественно, стоит напомнить, что Банк России ориентируется на инфляцию, а не на валютный курс. К тому же в России снижается инфляция, была зафиксирована даже недельная дефляция, то есть снижение цен.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»)