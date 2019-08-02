Райффайзенбанк предоставит РЖД гарантии на сумму до 3,5 млрд рублей

Райффайзенбанк подписал соглашение с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о выпуске банковских гарантий на общую сумму до 3,5 млрд рублей. Гарантии могут выпускаться сроком до пяти лет.

Соглашение подписано в результате тендера (конкурса), по итогам которого была удовлетворена заявка Райффайзенбанка.

«Мы много лет работаем с РЖД и предоставляем компании широкий спектр продуктов и услуг. Теперь в нашем портфеле появится еще один инструмент – Райффайзенбанк впервые предоставит компании банковские гарантии. Мы рады, что нам удалось выиграть конкурс, предоставив лучшие условия одному из наших старейших клиентов. Наш важный приоритет – сопровождение значимых инфраструктурных проектов, которые РЖД реализовывают по всей стране. Гарантии Райффайзенбанка позволят компании избежать рисков при выполнении контрактных и других обязательств, а также эффективнее управлять финансовыми потоками», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк в рамках договора может выдавать РЖД гарантии для исполнения контракта, возврата авансового платежа, гарантии платежа, тендера и таможенные гарантии.

ОАО «РЖД» – национальный железнодорожный перевозчик. Учредитель и единственный акционер ОАО «РЖД» – Российская Федерация. Компания входит в тройку мировых лидеров железнодорожных компаний.