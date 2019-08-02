Жители Тулуна, пострадавшие от наводнения, осмотрели объекты недвижимости в Иркутске и Иркутском районе

Пострадавшие от наводнения жители г. Тулуна посетили объекты недвижимости в Иркутске и Иркутском районе, которые они могут приобрести по жилищным сертификатам. Сегодня представители десяти семей специально приехали в областной центр, чтобы увидеть предложения застройщиков и определиться с планами на переезд. Они осмотрели многоэтажные дома в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, дома в коттеджном поселке «Варежки» и деревянные дома в пос. Хомутово Иркутского района.

- Основное пожелание людей, которые пострадали в результате наводнения, чтобы дома были как можно быстрее готовы и в них можно было заселиться. Решить жилищный вопрос, конечно, люди хотят в ближайшее время. Ограничения по программе - стоимость квадратного метра не выше 45 тыс. рублей и обязательно социальный ремонт. То есть, чтобы в доме была плита, ванна, чтобы люди могли заехать в квартиру и жить, - рассказала представитель компании по продаже недвижимости Анна Соловьева.

Напомним, что накануне 25-28 июля в пострадавших от наводнения г. Тулуне и г. Нижнеудинске Правительством Иркутской области были организованы ярмарки недвижимости. Люди смогли ознакомиться с предложениями застройщиков, а также с базой объектов недвижимости, представленных на вторичном рынке Иркутской области.

- Обладатели жилищных сертификатов имеют полное право на переезд в любой населенный пункт региона. Они могут выбрать жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке. Это могут быть многоэтажные дома, объекты ИЖС, - подчеркнула первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ирина Худякова.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, жилищные сертификаты сегодня получили более ста семей, чьи дома признаны межведомственными комиссиями не пригодными для проживания, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.