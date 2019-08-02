Виталий Мутко: Федеральную трассу из Тулуна надо переносить

Российский вице-премьер, Председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко сегодня прибыл в Тулун. Вместе с Губернатором Приангарья Сергеем Левченко они посетили несколько социальных объектов, встречались с жителями города. Председатель Правительственной комиссии провел несколько рабочих совещаний.

Общие итоги визита Виталий Мутко оценил кратко:

– Жизнедеятельность Тулуна, в основном, восстановлена. Вновь открыто движение по федеральной трассе. Есть водоснабжение, но пока подается техническая вода. Питьевую воду приходится возить, надеюсь, в два-три дня мы с этой проблемой справимся. Электричество есть везде, кроме тех домов и объектов, которые все еще подтоплены, – отметил вице-премьер.

Также Виталий Мутко заметил, что необходимо в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о строительстве объездной дороги в Тулуне – с новым мостом.

– Федеральную автомобильную трассу нужно отсюда переносить – это дело будущего, а сейчас есть решения, которые мы можем принять в рамках восстановительных работ, – сказал Председатель Правительственной комиссии.

Он подчеркнул, что в связи со второй волной паводка, накрывшей город, приходится корректировать первоначальные планы аварийно-восстановительных работ.

– Первая чрезвычайная ситуация пришлась на 25 июня. 12 июля мы определили зону затопления. Было затоплено 109 населенных пунктов в восьми районах, более десяти тыс. домостроений. 27 июля пришла вторая волна. К списку ранее затопленных населенных пунктов добавились новые. В некоторых домах, где ранее предполагали сделать капремонт, это уже нецелесообразно. Люди туда не хотят возвращаться. Эти дома не подлежат восстановлению после второй волны. Мы это все должны скорректировать. И жилищную программу, и восстановление социальных объектов с учетом той зоны подтопления, которую мы сегодня увидели, – сказал Виталий Мутко.

Вице-премьер рассказал журналистам, что на одном из совещаний рассматривали вопросы с точки зрения водозащиты, что следует сделать для восстановления дамб, защитных сооружений. За неделю должен быть разработан план-техническое задание по строительству новых защитных сооружений исходя из новой отметки на 1,5 м превышающей самый высокий уровень воды.

Когда будет принято решение об окончательных границах зоны подтопления и Росреестр внесет это в кадастровый план, станет понятно, где нецелесообразно восстанавливать жилье и коммунальную инфраструктуру.

Кроме этого Виталий Мутко отметил, что работа с населением сейчас организована лучше. В Тулуне созданы два серьезных консультационных пункта, где можно получить ответ на любой вопрос – от выдачи помощи в 10 – 100 тыс. рублей до получения документов и сертификатов на жилье.

– Новая задача – определять безопасные места застройки, выдавать сертификаты, помогать людям, чтобы они быстрее забыли этот кошмар, – подытожил вице-премьер.