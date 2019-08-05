Сегодня в Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов

С понедельника, 5 августа, в Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с журналистами региональных СМИ.

Глава региона уточнил, что все работы будут проводиться в комплексе параллельно – оформление градостроительной документации, прохождение экспертиз и подготовка площадок, проведение земельных работ, строительство инженерной инфраструктуры и подведение разного рода коммуникаций.

- Вторая волна паводка внесла свои коррективы в планы по восстановлению города. 30 июля принято решение о границах новой зоны затопления в Тулуне, документ зарегистрирован федеральной кадастровой палатой. Границы соответствуют фактической зоне затопления. Соответственно на этой территории будут действовать различные ограничения, в том числе запрет на капитальное строительство. Поэтому все жилые дома, социальные объекты будут снесены. Все новые площадки находятся вне этой зоны, - подчеркнул Сергей Левченко.